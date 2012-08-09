路透伦敦8月9日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元连续三日未能攻克55日移动均线以及1.2430/40区域的阻力位.这使得欧元短期有回落的风险.突破该水准,将瞄准1.2600美元区域,以及从5月21日高点拉出的趋势线阻力1.2825.我们仍关注两周前开始形成的多头周线蜡烛图,仍暗示欧元上涨.

只有跌破1.2220/30区域,才会破坏这样的预想,并重新瞄准1.2150区域.月线图的关键水准依然是200个月移动均线1.2060,亦是7月低点.

美元/日圆:陷于78.00下方支撑位以及79.30上方阻力位之间交投.云区支撑在77.30,而5月低点77.60仍是关键水准.只要下档守住该水准,反弹的概率依然很高.

突破79.30将再上探80.00,以及位于周线图云区顶部的阻力位80.45.

英镑/美元:在1.5740/80之间的200日移动均线和阻力位之下,上涨依然受限.突破该水准,可能升至1.5910.关键支撑依然是从1.5270低点拉出的趋势线切入位1.5470,守住此水准才能阻断跌至1.5270的走势.只有收在1.5240之下,才会发出下探2010年7月低点1.4950的讯号.

纽约 当日 今年来 2011年

0702GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2374 1.2364 +0.08 -4.41 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.49 78.40 +0.11 +2.01 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.14 96.96 +0.19 -2.44 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9707 0.9713 -0.06 +3.53 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5675 1.5653 +0.14 +0.90 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9935 0.9940 -0.05 -2.53 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0597 1.0566 +0.29 +3.64 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8143 0.8140 +0.04 +4.61 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.200 82.900 +0.36 +5.80 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.950 63.970 -0.03 +6.89 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.03 122.78 +0.20 +2.93 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3006 1.2956 +0.39 -0.91 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 田建华;审校 王冠中

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