〔中国能源〕最早周五可能将油品零售价格上浮4-5%--行业官员

路透北京8月9日电---行业官员表示,中国最早可能在周五将汽油和柴油零售价格上浮近5%,之前自5月以来,曾连续三次下调价格.该措施或帮助油企降低炼油亏损.

能源谘询公司安迅思息旺能源(C1 Energy)表示,外界普遍预期每吨上浮约400人民币(63美元),因为自7月11日上次价格变动以来,国际油价CLc1LCOc1在截至周三时已经攀升7.2%.

在中国目前定价机制之下,如果指标原油价格在22个工作日内上涨逾4%,通常会引起价格上调.不过,如果政府认为合适,也可能推迟涨价.

"涨价的预期很强,因为这个原因购买量已经出现小幅复苏,"中国最大国有炼油商--中石化(0386.HK)的一名能源营销高管表示.

石油官员称,通胀涨幅回落也为价格上涨提供了一个很好的机遇.中国7月消费者物价指数(CPI)同比上涨1.8%,为2010年1月以来最低.[ID:nSB1716318]

5月-7月期间,中国总共三次下调油价,使油品零售价格总共下降14%,促使部分分析师下调了炼油巨头中石化的获利前景预估.

Mirae Asset分析师关荣乐上月将中石化2012年获利预估下调38%,以反映出炼油与石化方面的下行比预期还要糟糕.(完)