〔中国能源〕最早周五可能将油品零售价格上浮4-5%--行业官员

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京8月9日电---行业官员表示,中国最早可能在周五将汽油和柴油零售价格上浮近5%,之前自5月以来,曾连续三次下调价格.该措施或帮助油企降低炼油亏损.
能源谘询公司安迅思息旺能源(C1 Energy)表示,外界普遍预期每吨上浮约400人民币(63美元),因为自7月11日上次价格变动以来,国际油价CLc1LCOc1在截至周三时已经攀升7.2%.
在中国目前定价机制之下,如果指标原油价格在22个工作日内上涨逾4%,通常会引起价格上调.不过,如果政府认为合适,也可能推迟涨价.
"涨价的预期很强,因为这个原因购买量已经出现小幅复苏,"中国最大国有炼油商--中石化(0386.HK)的一名能源营销高管表示.
石油官员称,通胀涨幅回落也为价格上涨提供了一个很好的机遇.中国7月消费者物价指数(CPI)同比上涨1.8%,为2010年1月以来最低.[ID:nSB1716318]
5月-7月期间,中国总共三次下调油价,使油品零售价格总共下降14%,促使部分分析师下调了炼油巨头中石化的获利前景预估.
Mirae Asset分析师关荣乐上月将中石化2012年获利预估下调38%,以反映出炼油与石化方面的下行比预期还要糟糕.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。