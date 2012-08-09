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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 15:13 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元小涨,市场冀望欧洲央行放宽政策

路透苏黎世8月9日电---瑞郎兑美元周四小涨,跟随欧元走势,市场寄望欧洲央行最终采取措施压低意大利和西班牙的借款成本.

瑞郎兑美元走势自去年9月以来便紧紧跟随欧元,当时瑞士央行设下瑞郎1.20的汇率上限,以防该国经济出现衰退和通缩.投资者为欧债危机感到焦虑不安,为寻求避险,在几个月内就将瑞郎币值推高了近20%.

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