《汇市简讯》美元/瑞郎买单挂在0.9700和0.9660-70

0709GMT * 美元/瑞郎的卖单自0.9750一路拉到0.9800,并贯穿至0.9820. * 欧元/瑞郎的买单挂在1.2005-10,卖单在1.2025-30和1.2040-50区域,上方则有停止单. * 澳元/美元的买单在1.0550和1.0530-40,卖单相继集中在1.0610、1.0625和1.0635, * 澳元/美元期权障碍在1.0650.(完) --编译 高琦; 审校 白云 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=