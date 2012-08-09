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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 15:20 BJT

〔韩国个股〕三星电子称并未考虑收购RIM或黑莓机操作系统授权交易

路透首尔8月9日电---韩国三星电子(005930.KS)周四表示,并未考虑收购黑莓机制造商Research In Motion(RIM)RIM.TORIMM.O,或取得授权使用RIM的新移动操作系统BlackBerry 10.

RIM股价周三早盘交易中涨逾5%,此前一位颇为影响力的分析师表示,该公司可能寻求将其新操作系统授权给三星电子(005930.KS).(完)

--编译 蔡美珍;审校

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