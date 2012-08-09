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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 15:32 BJT

〔韩国汇市〕韩元连涨四日,外资流入股市与央行利率决定提供支撑

路透首尔8月9日电---韩元KRW=周四连续第四个交易日在当地市场收高,受外资流入股市、以及韩国央行维持政策利率不变的决定提振.

韩元兑美元KRW=KFTC当地市场收盘报1,125.5,周三收盘报1,128.8.

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