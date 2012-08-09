版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 15:35 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超14,773亿韩元,为连续第四日买超

路透首尔8月9日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超14,773亿韩元,连续四日的累计买超规模达23,731亿韩元(21亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

8月 9日 1,477.3 -115.5 -1,325.1

8月 8日 690.9 60.2 -751.9

8月 7日 51.0 149.6 -192.2

8月 6日 153.9 370.1 -513.9

8月 3日 -55.3 12.8 40.7

8月 2日 197.8 10.9 -202.1

8月 1日 40.4 199.9 -235.4

7月31日 613.6 479.6 -1,069.7

7月30日 475.7 -55.7 -416.4

7月27日 489.6 244.7 -717.7

7月26日 -45.3 119.6 -70.6

7月25日 -84.4 145.7 -52.7

7月24日 -7.1 -26.1 29.8

7月23日 -167.4 -106.6 264.5

7月20日 192.5 -68.2 -138.7

-------------------------------------------------

本月以来 2,556.0 688.0 -3,179.9

-------------------------------------------------

今年以来 9,225.8 3,635.5 -9,190.0

-------------------------------------------------

(完)

--编译 洪曦;审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐