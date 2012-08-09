〔欧洲个股〕诺基亚将Qt软件业务出售给芬兰的Digia

路透赫尔辛基8月9日电---手机制造商诺基亚NOK1V.HE已同意将其Qt软件业务出售给芬兰IT服务企业Digia Oyj DIG1V.HE,这是其出售非核心资产策略的一部分.

双方并没有透露交易价值.比起2008年诺基亚向Trolltech收购时的1.5亿美元,分析师表示,此次交易金额只有一小部分.

目前有45万名开发者使用这款软件,为大约70个行业提供应用.

诺基亚和Digia表示,将有最多125名从事Qt开发和授权的雇员将从诺基亚转移到Digia.

Digia表示,计画让开发商能够使用Qt,为苹果(AAPL.O)iOS平台、谷歌(GOOG.O)的Android平台和微软Windows 8开发应用程式.(完)