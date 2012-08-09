〔中国房地产〕7月销售稳步回暖投资尚无起色,政策加码可能仍存(更新版)

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* 房地产投资增速持续下滑,年内见底可能较大

* 7月房地产销售继续回暖

* 政策加码可能性存在

路透北京8月9日电---货币环境趋松,市场预期转向,推动中国房地产7月销售稳步回暖;但投资尚未有起色,或继续拖累整体经济增速下行.

不过分析人士指出,房地产投资作为相对滞后的指标,有望在今年年内触底,房地产调控不会因此而放松,若房价继续上涨,甚至可能进一步加码.

"7月(经济增长)开局比较差.原因是房地产除了销售之外,投资和建设还是在继续下滑."法兴银行中国经济师姚炜表示,加之基建投资刺激政策等仍未很好地反映到实体经济中,三季度中国国内生产总值(GDP)增速预计仍在8%下方.

国家统计局公布数据显示,1-7月商品房销售面积和销售额同比分别下降6.6%和0.5%,降幅较1-6月进一步缩窄;据路透测算,7月单月销售额同比增长26.3%,远高于上月的6.9%.

而1-7月房地产开发投资同比增速降至15.4%,逊于同期固定资产投资增速,新开工面积同比亦降9.8%,继续扩大跌幅.

不过,分析人士普遍指出,由于房地产投资通常较销售滞后数月,虽然数据本身较悲观,但预计年内有望触底反弹.

上海证券房地产分析师舒廷飞认为,楼市成交量回暖,年内存在再次降准或降息可能,以及销售回款和流动性改善有助于继续推动开发商到位资金同比增长,这些均令投资下滑的压力减弱,"四季度投资见底的可能性较大,预计全年投资增速在15%左右."

中国指数研究院此前预期,下半年的住宅成交量会持续增长,但不会有大规模的反弹,因为一些回暖的市场,仍有酝酿期;政府上半年出台的相关政策都在保护合理需求,即刚性需求,但刚性需求的释放也有一段积累的时间,所以市场大幅反弹的可能性不太存在.

**房地产调控可能加码**

"房地产开发投资增速在下滑,在整体经济向下的大环境也是合理的,是正常的."银河证券首席总裁顾问左小蕾表示,要找新的经济增长点,促进中小企业增长,扩大民间投资范围,把资源配置到中西部地区,并加大对农业水利改善投入等.

"有人担心房地产调控过度,可不管过度不过度,房地产都是应该调整的.即便担心调控过度,也不应该重新又把投资送上去.决策部门要冷静下来,要沉得住气,不能调了又诚惶诚恐."她说道.

在央行一个月内两次下调利率后,中国房地产市场明显回暖,成交量持续上升,市场对房价上涨的预期升温,中国指数研究院此前数据显示,7月百城新建住宅均价继上月环比止跌后又进一步扩大涨幅,同比跌幅收窄.[ID:nSB1699934]

不过与此同时,中央房地产调控并未有松动,7月下旬开始并对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查.

"如果9,10月房价继续上行,不排除中央出台调控政策,控制房价上涨的预期."舒廷飞表示.

上海易居房地产研究院副院长杨红旭对下半年房地产市场"谨慎乐观".他并在其新浪博客中撰文称,当前房价反弹的预期已经形成,经验表明,光靠政府表态和督查,效果不能奢望.

他也认为,若调控没有新举措,下半年抑制房价反弹的难度很大,因此调控加码势在必行.不过,能够动用的新政并不多,估计备选项有:房产税试点城市扩容、房屋交易税增加、限购加大落实力度、重启年度房价控制目标、预售门槛提高等.

针对当前中国房地产市场出现种种波动以及"放松调控"的"误读",新华社周四稍早亦发表时评称,中央调控房地产市场的决心没有丝毫动摇,也有政策储备予以应对.[ID:nSB1716736] (完)

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