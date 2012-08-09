〔日本央行〕总裁白川方明称,央行购买海外债券就相当于外汇干预

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京8月9日电---日本央行总裁白川方明周四称:
* 日本央行购买海外债券就相当于外汇干预,这属于政府的管辖范畴
* 目前没有必要通过资产购买计划来废除购买日本公债的0.1%最低利率
* 预计随着全球经济摆脱下滑,日本出口将逐步增长
* 央行的经济评估已经将欧债危机对全球经济的影响考虑在内
* 必须警惕欧债危机可能引发市场动荡并导致全球经济进一步放缓的风险
* 关于美国和中国经济复苏时间的不确定性很高
* 日本长期公债收益率处于低位,部分反映出市场对于日本财政改革努力的信心
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选