〔日本央行〕总裁白川方明称,央行购买海外债券就相当于外汇干预

* 日本央行购买海外债券就相当于外汇干预,这属于政府的管辖范畴

* 目前没有必要通过资产购买计划来废除购买日本公债的0.1%最低利率

* 央行的经济评估已经将欧债危机对全球经济的影响考虑在内

* 必须警惕欧债危机可能引发市场动荡并导致全球经济进一步放缓的风险

* 关于美国和中国经济复苏时间的不确定性很高