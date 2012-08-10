《即时观点7》中国7月新增信贷创10个月来新低,凸显有效需求不足

路透上海8月10日电---中国人民银行周五公布,7月新增人民币贷款5,401亿元,创10个月来新低,明显低于此前路透6,900亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.9%,基本符合13.8%的路透调查中值.

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主要数据:

--7月末广义货币供应量(M2)同比增长13.9%(路透调查中值为13.8%),6月末为13.6%

--7月新增人民币贷款5,401亿元(路透调查中值为6,900亿元),6月为9,198亿元

--7月末人民币贷款余额同比增长16.0%(路透调查中值为16.2%),6月末为16.0%

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以下为市场人士的评论:

--渣打银行中国经济学家 李炜:

跟经济增速放缓相关,7月贷款需求很弱,企业偏保守.信贷更多地是体现需求景气预期,经济加速的时候,信贷应该是多的;现在这么少,说明需求不景气.总量比较小,中长期占比恢复没有太多的意义.

从我们自己的测算看,M2增长比较符合预期,只是因为基数效应,增速才能比较高.

要提振信心,要改变企业的预期,我们认为,央行还需要有更大的政策动作.现在数据明朗后,降息和降准预期都会有.我们认为,降息的迫切性更强一些.

--长江证券固定收益研究员 梁振雨:

贷款规模低于市场预期,降息刺激效果有限,企业中长期贷款依然较少,反映出企业对未来经济前景预期较为悲观,进行中长期投资意愿不强.由此来看,经济增速下滑趋势将会延续.

存款规模在6月份半年末冲时点爆发之后,7月份出现减少属于正常现象,居民存款转移现象比较明显,央行降息之后存款利率对居民投资吸引力下降.同时,7月份财政存款大幅增长,这也导致银行体系流动性继续减少.

7月份票据融资规模依旧较高,企业通过票据进行滚动融资操作,这也显示出企业对未来经济增长信心不足.

--华泰证券宏观分析师 张晶

虽然信贷数据大幅低于预期,但跟整个7月份工业产出、投资、消费情况还是匹配的.

(贷款数据低于预期的原因)对于企业来说,实际融资利率还是偏高,可能比GDP水平高一些,导致放贷很难扩张,之前市场的乐观是对于政策的刺激效应给予了很强的预期,但是企业债务杠杆本身比较高,融资成本也比较高,导致债务很难膨胀.

有降息的必要性,年内再降低一次息的概率比较大,降息的时间窗口可能在经济比较差,通胀水平可控的时候,从经济数据上看现在的时点还是可以的.

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩:

7月新增信贷规模远低于市场预期,我们预期在6,000亿元左右,已经是机构里看得比较低的了.之前市场预期下半年信贷会放,7月的数据给这种预期证伪.

中长期贷款的占比有所提高,但企业中长期贷款没有那么高.住户中长期贷款较多,应该跟按揭有关系.

M2一般跟外汇占款和信贷等相关,也会跟央行操作的其它部分有关.这次单月信贷回落,但M2增速较上月走高,应该就跟公开市场操作等有关.

--民生银行金融市场部首席经济学家 李志强:

这两天公布的经济数据,有些指标确实比较低,包括今天的7月信贷数据,确实有点出乎意外.信贷量上不去,应该还是和经济主体需求疲弱有关,银行放贷不那么容易.

至少我认为,现在谈中国经济何时见底,时机尚早.因为现在还没有明确的证据出来,可以讨论这个问题.因此货币政策预期方面,年底前应该还是有希望再见到降准或降息的.

至于财政政策方面,因为2008年大规模投资遗留的部分问题还有待解决.而且部分数据,比如投资等表现尚可,经济并未达到需要下"猛药"的时候,因此未来不论是货币政策,还是财政政策,将在观望以前政策的实施效果同时,以温和力度为主.

--国泰君安固定收益部研究主管 周文渊:

M2比预期的高,比对应的贷款要高,不过,反应了社会融资总量的情况.未来一段时间,债券对信贷的置换将是大趋势,虽然债券的乘数较低,但考虑到中票多数由银行持有,其乘数仍存在.

人民币新增贷款比预期的低不少,某种程度上讲,还有降息的必要性.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

7月份M2比上个月高0.3个百分点,表明整体流动性在增加;但M1却比上个月低0.1个百分点,说明实体经济的流动性反而有所收缩,流动性增加部份留在银行体系.

5月份新增信贷5401亿,从节奏上看,基本按照全年贷款额度8万亿,三季度占全年量20%.不过这个贷款量与市场希望更大幅度放松的预期来看是偏低的.特别是中长期信贷占比仍然维持低位,预计投资仍然将比较低迷.

从社会融资来看,中长期资金方面,大中型企业更多依赖的是信托贷款和企业债融资,而中小企业在资金链上可能会较为紧张.

政策方面,需要央行进一步下调存准来释放廉价资金来压低整体经济资金成本,并适当增加对中小企业信贷.

--中信建投证券宏观分析师 胡艳妮:

新增贷款低于预期,实体经济需求仍不足,导致信贷有效需求亦不足.未来宽松仍是主基调,不过政策更多要依靠财政政策措施来扩大有效需求,而不仅仅是货币政策,因为在实体经济需求不足的前提下,货币过分放松只能带来流动性泛滥.

不过货币政策方面,三季度估计仍可期降低存准和降息各一次.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

尽管M2同比增速有所回升,但更能反应企业经营活动的M1同比增速仍偏低,这意味着实体经济依然低迷.

而且7月份新增贷款规模低于预期,尤其是非金融企业及其他部门的新增中长期贷款才920亿元,这显示企业投资意愿依然不强.综合更多指标看,中国经济二季度并不是底部,三季度才可能见底,政策应该继续放松,尤其是需要下调准备金率,下调窗口可能就在近期.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

新增信贷不仅低于市场预期,也低于我们6,000亿的预期.信贷有效需求不足是造成信贷增长疲软的主要原因.

经济转型必然伴随有经济增速"下降--走平--回升"的三个不同阶段.在整个转型期间,经济增速会有2次拐点、2次转变过渡期.2012年是我们经济转型期间,经济增速由下降转为走平阶段的过渡年.未来经济将走平,信贷需求不足仍将持续.货币政策预计延续"紧数量、低利率"的组合.

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

货币增长是接近14%的目标,从这个角度看,应该是按照央行预订的目标在进行;新增贷款比市场预期的普遍偏低,预计今年全年的贷款目标应该是在8万亿元左右.而大家的原本预期偏高,部分原因是因为预期规模会超过8万亿元.

如果今年能达到广义货币14%增长目标,对经济还是有支持作用.而且中长期贷款比例增加,也说明近期政策对投资推动有一定起色.

昨日工业数据比较低,说明去库存还没有完成,正在进行中.如果投资和消费需求维持比较稳定,去库存结束的化,预计工业生产会有小幅度的反弹.

货币政策预计不会更加宽松.年内料降准两次,还有一次降息,预计在8月.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

7月新增贷款比大家预期要低一点,不过按照3:3:2:2这样的比例来看,也还是可以接受.值得一提的是,此次中长期贷款比例有所提升,有利于未来经济的企稳回升.