〔表格〕欧洲央行第三季专业预估调查

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透法兰克福8月9日电---下表为欧洲央行周四公布8月月报的最新专业预估人士调查(数据为平均年度百分比变动).
消费者物价调和指数(HICP)2012 2013 2014 长期
最新第三季调查 2.3 1.7 1.9 2.0
第二季调查 2.3 1.8 -- 2.0
实质GDP成长率 2012 2013 2014 长期
最新第三季调查 -0.3 0.6 1.4 1.8
第二季调查 -0.2 1.0 -- 1.8
失业率 2012 2013 2014 长期
最新第三季调查 11.2 11.4 10.8 9.2
第二季调查 11.0 10.9 8.9
注:调查对象为欧元区50位经济分析师、学者、及其他专业预估人士,调查时间为7月16-19日.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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