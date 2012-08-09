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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 16:09 BJT

〔欧洲汇市〕英镑小幅上扬,但经济忧虑挥之不去

路透伦敦8月9日电---英镑周四微涨,守住昨日在英国央行淡化降息可能性后录得的强劲涨幅,不过央行对英国经济疲弱的担忧料将限制涨势.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.1%,至1.5671美元,稍早曾触及一周高位1.5686美元.

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