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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 16:29 BJT

〔ECB月报〕欧元区经济面临下档风险,金融市场紧张及冲击是主要担忧

路透法兰克福8月9日电---欧洲央行(ECB)周四在月报中称,欧元区经济前景存在下档风险,金融市场的紧张局面及其对实体经济的潜在冲击是主要担忧所在.

欧洲央行上周四维持指标再融资利率在0.75%的纪录低位不变,但央行总裁德拉吉表示,决策者在会议上讨论过降息的可能性.

与往常一样,欧洲央行月报的内容与上周四德拉吉在政策会议后宣读的政策声明几无二致.

"围绕欧元区经济前景的风险仍然偏下档,"欧洲央行在8月月报中称.

"它们尤其体现了几个欧元区金融市场的紧张局面,以及波及欧元区实体经济的潜在可能.下档风险也与能源价格中期内可能重拾涨势有关."

"欧元区通胀预期继续保持稳定,与管理委员会让通胀率在中期内低于但接近2%的目标一致."欧洲央行补充称.

浏览ECB月报全文,请点选(here)

(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

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