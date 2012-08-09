〔ECB月报〕欧元区经济面临下档风险,金融市场紧张及冲击是主要担忧

香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
路透法兰克福8月9日电---欧洲央行(ECB)周四在月报中称,欧元区经济前景存在下档风险,金融市场的紧张局面及其对实体经济的潜在冲击是主要担忧所在.
欧洲央行上周四维持指标再融资利率在0.75%的纪录低位不变,但央行总裁德拉吉表示,决策者在会议上讨论过降息的可能性.
与往常一样,欧洲央行月报的内容与上周四德拉吉在政策会议后宣读的政策声明几无二致.
"围绕欧元区经济前景的风险仍然偏下档,"欧洲央行在8月月报中称.
"它们尤其体现了几个欧元区金融市场的紧张局面,以及波及欧元区实体经济的潜在可能.下档风险也与能源价格中期内可能重拾涨势有关."
"欧元区通胀预期继续保持稳定,与管理委员会让通胀率在中期内低于但接近2%的目标一致."欧洲央行补充称.
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(完)
--编译 白云;审校 戴素萍
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息