〔中国能源〕发改委周五起将上调汽柴油价,涨幅为4.5%和4.7%--息旺能源

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透北京8月9日电---国内知名能源网站---安讯思息旺能源周四称,自本周五(10日)起,中国国家发展和改革委员会将上调汽柴油零售价格,涨幅分别为4.5%和4.7%,为年内第三次上调成品油价.
刊登在该网站的消息称,国家发改委将分别提高国内汽柴油零售最高限价390元人民币/吨和370元/吨,折合成升价汽油涨幅约为0.28元/升,柴油涨幅约为0.31元/升.(完)
更多细节,请点选息旺能源网站(here)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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