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货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 16:24 BJT

〔中国能源〕发改委周五起将上调汽柴油价,涨幅为4.5%和4.7%--息旺能源

路透北京8月9日电---国内知名能源网站---安讯思息旺能源周四称,自本周五(10日)起,中国国家发展和改革委员会将上调汽柴油零售价格,涨幅分别为4.5%和4.7%,为年内第三次上调成品油价.

刊登在该网站的消息称,国家发改委将分别提高国内汽柴油零售最高限价390元人民币/吨和370元/吨,折合成升价汽油涨幅约为0.28元/升,柴油涨幅约为0.31元/升.(完)

更多细节,请点选息旺能源网站(here)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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