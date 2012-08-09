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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 16:12 BJT

〔金属期市〕沪铜涨至一周高点,疲弱中国数据增加刺激政策出台希望

路透上海8月9日电---铜价周四上涨,沪铜价格触及一周高点,因中国公布的7月通胀数据温和、且工业增速创三年来新低,使市场对中国可能进一步宽松政策促进增长的希望升温.中国是全球主要的金属消费国.

不过,中国实货铜市场表现不佳,限制了涨幅,因市场担忧全球经济而且当前的淡季使需求减少.

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