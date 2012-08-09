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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 16:24 BJT

〔韩国金融〕金融监督管理局计划对渣打和汇丰展开抽查(更新版)

(新增细节)

路透首尔8月9日电---韩国金融监督管理局(FSS)本月将对渣打银行(STAN.L)和汇丰控股(HSBA.L)的韩国当地业务展开抽查,因两家银行在其他国家受到洗钱指控.

韩国金融监督管理局周四声明称,在渣打与汇控遭美国和墨西哥指控后,将在韩国国内对渣打和汇控进行抽查.金融监督管理局并未具体说明何时抽查,不过一位官员对路透表示,相关工作有可能在本月稍晚进行.

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