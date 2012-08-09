〔中国债市〕南京交建投称未进行实质资产转化,当地政府将维护债权人利益

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海8月9日电---针对有媒体报导,中国南京市交通建设投资控股集团转化核心资产事宜,该集团周四公告称,目前尚未进行实质性的资产转划工作.同时南京政府将充分考虑并维护债权人利益,保障集团偿债能力.
公告并指出,一旦南京市政府及相关部门就此次重大重组形成方案,集团将在两个工作日内,履行重大事项信息披露义务.同时将及时召开债券持有人大会,在持有人同意后组织实施.
据本地媒体报导,南京市交通建设投资控股集团可能要划转近半数核心资产.目前,南京交投待偿还债券余额为38亿元人民币,包括企业债CN098076=CFXS、中票CN1082036=CFXSCN1182014=CFXS及短融CN041153010=CFXS共四支债券.相关债权银行人士对债券投资人表示担忧.
此前也有城投公司因为重大资产重组而掀起信用风波.在2011年9月,云投集团宣布暂缓实施资产重组计划,并将在具备资产重组条件后,在保证公司信用等级和偿债能力不下降、债权人利益不受损失的前提下,规范、有序地实施资产重组.中诚信因此将其从信用评级观察名单中撤出.[ID:nSB1973967]
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。