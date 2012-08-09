〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行周四维持货币政策不变,但下调对出口和产出的评估,显示其担忧全球经济放缓对该国经济的冲击.日本央行一如预期,一致通过维持指标利率在0-0.1%区间不变,且未进一步推出货币宽松措施.[ID:nSB1715452].央行总裁白川方明称,日本央行购买海外债券就相当于外汇干预,这属于政府的管辖范畴.目前没有必要通过资产购买计划来废除购买日本公债的0.1%最低利率.[ID:nSB1717192].

欧洲央行(ECB)周四在月报中称,欧元区经济前景存在下档风险,金融市场的紧张局面及其对实体经济的潜在冲击是主要担忧所在.欧洲央行上周四维持指标再融资利率在0.75%的纪录低位不变,但央行总裁德拉吉表示,决策者在会议上讨论过降息的可能性.[ID:nSB1717322].

韩国央行周四一如预期维持利率不变,以评估上个月意外降息的效果,但投资人继续押注央行很快就会再次降息以支撑经济.[ID:nSB1715432].央行会议后进行的路透调查显示,韩国央行可能在下个月进行三个月内第二度降息,随后在今年剩余的时间内均维持利率不变.[ID:nST0537631].

印尼央行周四连续第六个月维持指标利率在纪录低点5.75%不变,一如外界预期,之前该国公布了强劲的二季度经济增速数据,尽管出口疲弱.此前,受访的12位分析师中有11位预计印尼央行将维持指标利率不变,并动用其它政策工具稳定卢比汇价.[ID:nSB1716870].

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率8.0% 2012年7月11日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点

一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.00% 2012年7月12日降25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.50% 2012年6月5日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率3.75% 2012年7月26日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点

挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)