俄罗斯称将参加伊朗涉叙问题会议

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月9日电---俄罗斯称，将参加周四在德黑兰举行的叙利亚危机会议，并将重申终止暴力和进行政治对话的呼吁，但暗示对会议的准备比较仓促。
俄罗斯外交部周三发表声明称，俄罗斯驻伊朗大使Levan Dzhagaryan将代表俄罗斯出席会议，“如果会议真的在德黑兰举行”。
声明指出，俄罗斯收到了邀请，不过周四开会意味着“准备时间仓促”。
俄罗斯外交部周四拒绝发表更多置评。
“我们希望坚持我们的立场：（呼吁）立即停止杀戮和平民遭受的苦难，通过广泛的政治对话，本着所有叙利亚人的利益达成和平解决方案。”声明称。
俄罗斯曾三次否决西方国家支持的联合国安理会决议草案。俄罗斯表示，并非支持阿萨德，如果叙利亚人民决定的政治过渡要求阿萨德下台，俄罗斯能够接受；但是不能以阿萨德下台为先决条件，而且不能是外界力量迫使阿萨德下台，包括安理会。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保