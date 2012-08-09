〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nSB1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1990年以来变动一览表......................[ID:nSB1652408]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nSB8536501]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nST0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nST0537743]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nST0443660]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
浏览全球主要国家利率变动一览表,请点选[ID:nGLOBAL](完)
--整理 洪曦
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息