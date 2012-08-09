〔表格〕美国6月贸易逆差为429.2亿美元,创2010年12月以来最低

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透华盛顿8月9日电---美国商务部周四公布:
* 美国6月贸易逆差为429.2亿美元(预估为逆差475亿美元),5月为逆差480.4亿美元(前值为逆差486.8亿美元)
* 6月贸易逆差为2010年12月以来最低
* 6月出口增长0.9%(5月为增长0.3%),进口下滑1.5%(5月为下滑0.8%)
* 6月商品贸易逆差575.4亿美元,服务贸易顺差146.1亿美元
* 6月对中国的贸易逆差为274亿美元,5月为逆差260.4亿美元
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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