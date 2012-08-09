版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 20:41 BJT

〔表格〕美国6月贸易逆差为429.2亿美元,创2010年12月以来最低

路透华盛顿8月9日电---美国商务部周四公布:

* 美国6月贸易逆差为429.2亿美元(预估为逆差475亿美元),5月为逆差480.4亿美元(前值为逆差486.8亿美元)

* 6月贸易逆差为2010年12月以来最低

* 6月出口增长0.9%(5月为增长0.3%),进口下滑1.5%(5月为下滑0.8%)

* 6月商品贸易逆差575.4亿美元,服务贸易顺差146.1亿美元

* 6月对中国的贸易逆差为274亿美元,5月为逆差260.4亿美元

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐