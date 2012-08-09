〔表格〕加拿大6月贸易逆差扩大至18.1亿加元,进口触及纪录高位

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透8月9日电---加拿大统计局周四公布,加拿大6月贸易逆差为18.1亿加元,5月修正为逆差9.54亿加元(前值为逆差7.9亿加元).
进口增长2.3%,连续第二度触及纪录高位.出口增长0.2%.
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
6月 5月(修正值) 变动百分比(%) 5月(前值)
贸易收支 -1.806 -0.954 -- -0.793
出口 39.097 39.027 +0.2 38.875
进口 40.903 39.981 +2.3 39.668
路透调查的分析师平均预估加拿大6月贸易逆差10亿加元.(完)
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--编译 丁琦;审校 王洋
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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