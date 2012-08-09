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货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 20:43 BJT

〔表格〕加拿大6月贸易逆差扩大至18.1亿加元,进口触及纪录高位

路透8月9日电---加拿大统计局周四公布,加拿大6月贸易逆差为18.1亿加元,5月修正为逆差9.54亿加元(前值为逆差7.9亿加元).

进口增长2.3%,连续第二度触及纪录高位.出口增长0.2%.

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

6月 5月(修正值) 变动百分比(%) 5月(前值)

贸易收支 -1.806 -0.954 -- -0.793

出口 39.097 39.027 +0.2 38.875

进口 40.903 39.981 +2.3 39.668

路透调查的分析师平均预估加拿大6月贸易逆差10亿加元.(完)

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--编译 丁琦;审校 王洋

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