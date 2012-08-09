〔中国债市〕人民币利率互换回落,经济放缓和通胀回落给政策放松以空间

路透北京8月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周四高位回落.市场人士表示,增长类数据显示经济放缓的趋势还在延续,通胀则在回落,为宽松政策的推出提供着必要和可能,IRS得以应声下探.

"IRS下行,主要跟数据有关,"北京一银行交易员称,"前两天(利率)上挺多的,开盘bid就弱一些;下午IP(工业增加值增速)跌得比较多,IRS就又下来几个点,短端比长端下得多些."

他进一步表示,经济放缓和通胀回落为政策放松预期提供了空间,近日IRS利率仍有向下的可能;但做多的力量仍偏强,利率跌幅不会很大.

上海一外资银行交易员则表示,机构前期获利颇丰,加之当前市场方向感不强,故市场交投兴趣不浓,较小量的成交就会带动利率较大的变化.

今日稍早公布的中国7月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅快速回落至1.8%的30个月新低,为宏观政策进一步放松创造空间.而工业生产者出厂价格(PPI)连续五个月负增长,以及逊于预期的工业增加值、固定资产投资及社会消费品零售总额数据,均显示国内经济寻底过程可能仍未结束,后期或需要加大宽松政策力度.[ID:nSB1716590]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.8780/2.9880 2.7150/2.8133 2.7533/2.8500 2.8317/2.9267 2.8260/3.1020

周三 2.8875/3.0000 2.7400/2.8300 2.7820/2.8740 2.8480/2.9460 2.8350/3.1175

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变动 -0.0095/-0.0120 -0.0250/-0.0167 -0.0287/-0.0240 -0.0163/-0.0193 -0.0090/-0.0155

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)