〔中港股市〕恒生指数攀升至三个月高位,沪综指连五日收扬

* 恒生指数收高1%,沪深300指数收涨0.9%

* 投资者保持警惕,因周五将出炉更多数据

* 国务院督察组满意地方楼市调控政策的执行情况

* 渣打继续自周二大跌中反弹

路透香港8月9日电---香港股市恒生指数周四收涨至三个月最高,之前中国公布的官方数据显示,7月工业同比增速续跌至逾三年新低,提升北京可能采取行动支持增长的希望.[ID:nSB1716954]

不过今日成交额处在本周迄今的平均水平,表明投资者在周五出炉更多中国数据前依然谨慎,届时将有7月贸易和信贷增长数据公布.

恒生指数.HSI收涨1%报20,269.5点,为5月9日以来最高.下道技术阻力料位于20,439点附近,为10月低位涨至2月高位的23.6%费波纳奇回档技术位.

沪深300指数.CSI300收高0.9%,沪综指.SSEC收升0.6%,均收于7月中旬以来最高.沪市成交量连续第四天高于平均水平.