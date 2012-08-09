〔中港股市〕恒生指数攀升至三个月高位,沪综指连五日收扬

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒生指数收高1%,沪深300指数收涨0.9%
* 投资者保持警惕,因周五将出炉更多数据
* 国务院督察组满意地方楼市调控政策的执行情况
* 渣打继续自周二大跌中反弹
路透香港8月9日电---香港股市恒生指数周四收涨至三个月最高,之前中国公布的官方数据显示,7月工业同比增速续跌至逾三年新低,提升北京可能采取行动支持增长的希望.[ID:nSB1716954]
不过今日成交额处在本周迄今的平均水平,表明投资者在周五出炉更多中国数据前依然谨慎,届时将有7月贸易和信贷增长数据公布.
恒生指数.HSI收涨1%报20,269.5点,为5月9日以来最高.下道技术阻力料位于20,439点附近,为10月低位涨至2月高位的23.6%费波纳奇回档技术位.
沪深300指数.CSI300收高0.9%,沪综指.SSEC收升0.6%,均收于7月中旬以来最高.沪市成交量连续第四天高于平均水平.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。