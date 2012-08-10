〔中国能源〕成品油价年内第三次上调,及时出手炼厂有望大幅减亏(更新版)

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
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* 中国发改委宣布上调汽柴油零售价格
* 此前一度连续三次下调
* 分析师认为此举可舒缓炼厂亏损
路透北京8月10日电---在年内连续三次下调油价之后,中国国家发改委宣布,自周五起上调国内汽柴油零售价格,涨幅分别为4.5%和4.7%.分析师认为此次调整非常及时,炼厂有望大幅减亏.
发改委网站宣布,自本周五(10日)起,将分别提高国内汽柴油零售最高限价390元人民币/吨和370元/吨,折算到90号汽油和0号柴油,每升分别提高0.29元和0.32元.
"比较及时,从这几个月的情况看,都是很及时的调整,如果未来都保持这样的节奏的话,长期来看是好事."某大型券商石化行业分析师称.
他并表示,是次上调可以让炼厂大幅减亏,环比盈利会有好转,好的炼厂甚至实现盈亏平衡.
中国今年以来已经六次调整汽柴油零售价格,其中5、6、7三个月连续下调成品油价,降幅将近14%,令炼厂承压;而此次则为年内第三次上调成品油价.
"现在是很好的新定价机制推出时间,因为炼厂正在接近盈亏平衡."上述分析师并表示,但发改委可能因为当前油价仍较高而有所顾虑.
中石化(0386.HK)(600028.SS)成品油销售人士称,"我们仍然担心真实的终端需求,因为经济复苏的不确定性仍然很大."
该公司今年首季度净利按年下降35%,也逊于市场预期,主要受累于炼油业务亏损持续.[ID:nSB1513996]
按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布伦特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价,但在实施过程中,存在调价周期过长,不能及时反映国际油价涨落等问题.
发改委3月亦曾表态,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.[ID:nSB1459694](完)
--发稿 李文科/张胜男/赵红梅; 审校 曾祥进
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保