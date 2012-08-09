〔投行观点〕汇丰调降今明两年铂金与钯金均价预估,称因需求不佳

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透8月9日电---汇丰银行周四调降了对铂金(白金)与钯金今明两年的均价预估,指因市场需求疲软.
该行现预计今年铂金均价为每盎司1,525美元,之前预估是1,775美元,对2013年铂金均价的预估则从每盎司1,825美元降至1,625美元.
"汽车需求低迷造成铂金买需受到遏制,尤其是在欧洲市场,铂金使用量较高的柴油驱动车在那里占据主导位置."汇丰称,"铂金首饰需求也不好,虽然其价格已低于黄金,另外工业需求不佳也对铂金造成打压."
汇丰亦将对钯金2012年与2013年均价预估,分别调降至每盎司655美元与750美元.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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