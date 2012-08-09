〔投行观点〕汇丰调降今明两年铂金与钯金均价预估,称因需求不佳

路透8月9日电---汇丰银行周四调降了对铂金(白金)与钯金今明两年的均价预估,指因市场需求疲软.

该行现预计今年铂金均价为每盎司1,525美元,之前预估是1,775美元,对2013年铂金均价的预估则从每盎司1,825美元降至1,625美元.

"汽车需求低迷造成铂金买需受到遏制,尤其是在欧洲市场,铂金使用量较高的柴油驱动车在那里占据主导位置."汇丰称,"铂金首饰需求也不好,虽然其价格已低于黄金,另外工业需求不佳也对铂金造成打压."

汇丰亦将对钯金2012年与2013年均价预估,分别调降至每盎司655美元与750美元.(完)