〔东南亚股市〕银行类股扶助印尼股市上扬,泰国股市连涨四天

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透曼谷8月9日电---东南亚股市周四多数上涨,印尼股市受银行类股走高带动,泰国股市则连续上涨四日,投资者期望今年下半年炼厂获利料将反弹,重新追捧该类个股.
印尼股市.JKSE上扬0.99%.银行Bank Mandiri(BMRI.JK)大涨3.8%带动大盘.泰国股市.SETI上涨0.3%,Thai Oil(TOP.BK)和Esso(ESSO.BK)等炼厂放量跳涨.
新加坡股市因公共假日休市.
菲律宾股市.PSI下滑0.98%,抹去周三0.5%涨幅,投资者趁市场上涨机会了结获利.菲律宾股市今年迄今大涨了20.2%,在东南亚中表现第二好.
菲律宾最大地产开发商Ayala Land(ALI.PS)重挫5%,该公司公布强劲的半年净利后,三天累积涨幅在8.5%.
1020GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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马来西亚 .KLSE 1642.52 6.60 +0.40 +7.30 1530.73
泰国 .SETI 1217.70 3.57 +0.29 +18.76 1025.32
印尼 .JKSE 4131.17 40.46 +0.99 +8.09 3821.99
菲律宾 .PSI 5256.61 -52.06 -0.98 +20.23 4371.96
越南 .VNI 426.98 3.41 +0.81 +21.46 351.55
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(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。