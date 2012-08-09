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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 18:29 BJT

〔东南亚股市〕银行类股扶助印尼股市上扬,泰国股市连涨四天

路透曼谷8月9日电---东南亚股市周四多数上涨,印尼股市受银行类股走高带动,泰国股市则连续上涨四日,投资者期望今年下半年炼厂获利料将反弹,重新追捧该类个股.

印尼股市.JKSE上扬0.99%.银行Bank Mandiri(BMRI.JK)大涨3.8%带动大盘.泰国股市.SETI上涨0.3%,Thai Oil(TOP.BK)和Esso(ESSO.BK)等炼厂放量跳涨.

新加坡股市因公共假日休市.

菲律宾股市.PSI下滑0.98%,抹去周三0.5%涨幅,投资者趁市场上涨机会了结获利.菲律宾股市今年迄今大涨了20.2%,在东南亚中表现第二好.

菲律宾最大地产开发商Ayala Land(ALI.PS)重挫5%,该公司公布强劲的半年净利后,三天累积涨幅在8.5%.

1020GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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马来西亚 .KLSE 1642.52 6.60 +0.40 +7.30 1530.73

泰国 .SETI 1217.70 3.57 +0.29 +18.76 1025.32

印尼 .JKSE 4131.17 40.46 +0.99 +8.09 3821.99

菲律宾 .PSI 5256.61 -52.06 -0.98 +20.23 4371.96

越南 .VNI 426.98 3.41 +0.81 +21.46 351.55

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(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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