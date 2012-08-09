(重温稿)《中国数据观测》7月出口增速料降至个位数,进口则有望略回升

* 公布内容: 7月进出口贸易数据

* 公布时间: 8月10日(周五)

--调查结果:

指标 7月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 8.6 2.8至15.7 11.3 20.4 28

进口(%) 7.2 1.6至14.8 6.3 22.9 28

贸易顺差(亿美元) 343.0 200.0至397.7 317.3 314.8 28

--数据要点:

路透调查综合29位机构分析师的预测中值显示,中国7月出口同比增速料时隔两个月后重返个位数,反映外需疲弱;进口则有望略回升,全月贸易顺差或进一步扩大至343亿美元,创出三年半新高.

6月份中国出口超预期但进口欠佳,贸易顺差意外升至2009年1月以来的最高点.不过,上半年进出口对经济贡献仍为负,拖累GDP下滑0.6个百分点.中国官方此前多次表态,有信心实现全年10%的贸易增速目标.

交通银行金融研究中心报告预计,未来国际经济增长短期内难以明显好转,市场仍将持续低迷,国内出口企业经营成本上升,出口困难难以根本改观,未来整体出口增速可能仅维持在10%左右.

中国7月官方和汇丰PMI数据均显示新出口订单不甚乐观.官方新出口订单指数已连续2个月低于临界点,并为2011年12月以来最低.汇丰PMI的该项指标也显示新接出口业务有实质降幅.[ID:nSB1699662][ID:nSB1699904]

不过海通证券报告指出,全年来看,中国出口最坏的时候已经过去.从地域看,7月份中国对新兴市场(包括东南亚)的出口增速会维持当前水平,对欧美出口增速则因海外不确定性增加而略有下降.

进口方面,分析师认为近期国内基础设施项目建设加快,经济增速底部企稳,进口国际商品需求可能会有所增加.同时,国际大宗商品价格的企稳也将进一步助推进口同比增速略回暖.

--市场影响:

若7月贸易数据大幅好于预期,或显示内外需开始出现明显好转,中国经济见底回升预期上升,有望带动中国股市沪综指.SSEC及周边市场的做多热情,其他商品货币和大宗商品价格也有望受到鼓舞.

若数据逊于预期,将加深市场对中国经济三季度继续探底的忧虑,另原本脆弱的投资者信心雪上加霜.

此外,若贸易顺差规模超预期增长,或将加大人民币升值压力.不过在目前人民币走贬的预期通道中,料短期贸易顺差将影响甚微,因美元等避险品种的强势地位目前看来仍然牢固.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

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澳新银行 6.6 8.8 30.40

交通银行 8.4 10.7 31.00

巴克莱资本 8.0 6.0 ~

西班牙对外银行 9.0 5.5 39.77

交银国际 7.0 10.0 30.00

美银美林 8.0 7.0 34.00

东方汇理银行 7.2 6.3 35.10

凯投宏观 9.0 6.5 36.00

国开证券 8.7 6.5 35.95

建设银行 5.6 14.8 20.00

中金公司 11.0 11.0 34.95

中信证券 10.5 11.3 32.10

大和证券 8.0 6.0 37.00

光大证券 9.5 6.6 37.30

Forecast PTE 9.1 7.3 35.40

广发银行 13.0 8.5 20.00

宏源证券 9.8 7.1 37.00

华融证券 15.7 7.2 34.56

华宝信托 5.7 6.9 30.00

兴业银行 8.8 9.5 32.00

ING金融市场 ~ ~ 32.40

华侨银行 5.8 10.0 27.30

北京领先国际金融资讯 13.5 12.9 35.36

日信证券 7.0 5.7 34.20

国海证券 10.2 11.9 31.00

上海证券 2.8 1.6 34.00

申银万国 11.1 11.4 34.40

渣打银行 8.0 7.0 35.40

瑞银集团 7.5 3.0 38.90