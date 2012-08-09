《中国企业债发行日程表》--8月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *广州经济开发区 25 10 预设区间6.20-6.70% AA+ 8/14-8/20 国信证券 国有资产投资公司 (第3年至第6年每年分别偿还本金的10%,第7年至第10年每年分别偿还本金的15%) ===================================================================================== 忻州资产 10 6 7.39% AA- 8/8-8/10 中信建投 经营管理中心 (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%) ===================================================================================== 泉州路桥 8 6 前四年7.00% AA 8/7-8/13 兴业证券 建设开发公司 (附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) 8 7 前五年7.03% (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 冉莹; 审校 张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》