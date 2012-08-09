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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 21:05 BJT

〔表格〕美国8月2日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿8月9日电---美国农业部(USDA)周四公布8月2日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 665.2 0.0 674.7 0.0 9,583.1 10,937.4

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 135.4 79.4

玉米 174.7 928.2 184.9 1,111.0 39,487.7 47,802.9

高粱 14.3 1.0 14.3 1.0 998.4 3,523.0

大豆 105.2 195.2 114.4 195.2 38,589.1 41,899.3

豆粕 134.2 77.5 135.2 77.5 8,311.3 7,728.0

豆油 12.9 0.0 12.9 0.0 567.0 1,298.1

皮马棉 100.0 0.0 100.0 0.0 178.9 370.6

陆地棉 1,283.3 31.5 1,318.4 31.5 4,108.2 6,712.6

稻米 269.4 0.0 269.9 0.0 323.2 447.7 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 李春喜;审校 王洋

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