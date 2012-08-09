〔表格〕美国8月2日止当周农作物出口销售报告--USDA

香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
路透华盛顿8月9日电---美国农业部(USDA)周四公布8月2日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 665.2 0.0 674.7 0.0 9,583.1 10,937.4
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 135.4 79.4
玉米 174.7 928.2 184.9 1,111.0 39,487.7 47,802.9
高粱 14.3 1.0 14.3 1.0 998.4 3,523.0
大豆 105.2 195.2 114.4 195.2 38,589.1 41,899.3
豆粕 134.2 77.5 135.2 77.5 8,311.3 7,728.0
豆油 12.9 0.0 12.9 0.0 567.0 1,298.1
皮马棉 100.0 0.0 100.0 0.0 178.9 370.6
陆地棉 1,283.3 31.5 1,318.4 31.5 4,108.2 6,712.6
稻米 269.4 0.0 269.9 0.0 323.2 447.7 (完)
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--编译 李春喜;审校 王洋
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息