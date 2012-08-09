版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 21:31 BJT

〔标题新闻〕民间出口商报告向中国出售16.5万吨美国大豆,2012/13市场年度交货--美国农业部

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8J92NL]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐