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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 21:45 BJT

〔美国股市〕在四个月高点几无变动,欧债危机解决憧憬让位于担忧情绪

路透纽约8月9日电---美国股市周四开盘几无变动,因市场对欧洲央行采取行动解决债务危机的憧憬已经不再新鲜,在欧美指标股指触及数月高点之后让位于担忧情绪.

道琼工业指数.DJI盘初跌13.01点,或0.10%,至13,162.63点,标准普尔500指数.SPX下挫1.75点,或0.12%,至1,400.47点,Nasdaq指数.IXIC升0.89点,或0.03%,至3,012.14点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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