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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 22:14 BJT

〔美国热股〕新闻集团录得季度亏损,早盘股价下跌

路透8月9日电---新闻集团(NWSA.O)周三公布季度亏损,此前28.5亿美元的非现金重组与减损支出,盖过了有线电视业务的成长.有线网络业务是新闻集团唯一表现出色的主要部门.[ID:nSB1716464]

在周四早盘交易中,该公司股价下滑0.80%,至23.52美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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