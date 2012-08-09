〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,因对经济的忧虑升温

* 英镑/美元下跌,因受投机客抛盘打压

* 英国贸易数据逊于预期

* 欧元/英镑下跌0.3%

路透伦敦8月9日电---英镑兑美元周四下跌,回吐前一交易日的部分涨幅,因投机客押注英央行可能很快恢复量化宽松政策以帮助刺激经济成长.

英镑周三上扬,此前英央行打消了人们对其很快降息的预期,不过调降了对英国经济的成长预估.交易商称,英央行更可能重启量化宽松政策以支撑经济,这促使投机客周四恢复抛售英镑.

人们认为量化宽松政策利空英镑,因英央行将向市场挹注英镑.

交易商补充称,人们对英国经济的担心可能将拖累英镑进一步下跌,尤其是兑美元和日圆等避险货币.

英镑/美元GBP=D4回落0.3%,至1.5610美元,稍早扩大周三升势至一周高位1.5686美元.过去两个交易日内英镑/美元累计涨近0.4%.

但英镑/欧元上扬.欧元/英镑EURGBP=D4跌0.3%,至0.7875英镑,这是近一周内最低水准.对决策者将采取大胆措施解决欧债危机的乐观情绪有所消退后,欧元普遍承压.

英央行总裁金恩周三打消了降息预期,指称这一行动可能将损及一些金融机构,因此可能将适得其反.[ID:nSB1715510]

英国国家统计局周四公布的数据显示,英国6月全球商品贸易逆差触及纪录高位[ID:nSB1716552],证实了上月第二季国内生产总值(GDP)初步预估所描绘的黯淡景象.

英央行和分析师称,目前没有乐观的余地，因英国最大贸易伙伴--欧元区经济也趋于大幅放缓,这可能令英镑承压.

投资者越加担心英国陷入经济衰退越深,政府就越难达到减少财政赤字的目标.这可能使英国失去AAA级信用评级,并不利支撑英镑的避险资金流入.(完)