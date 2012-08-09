〔欧洲股市〕逼近年内峰值,受助于央行再推刺激举措的希望

* FTSEurofirst 300指数收涨0.5%,离今年高位仅差0.5%

* 中国通胀数据引发刺激措施希望

* 美银美林上调渣打评级,渣打扩大升势

路透伦敦8月9日电---欧洲股市周四小涨,逼近年内峰值,令近期升势延长至第五日,因中国通胀数据令该国再推刺激举措的希望犹存.

数据显示,中国7月消费通胀年率回落至30个月低位,暗示中国央行在6月和7月降息后,仍有充足的空间放宽政策,以使经济实现2012年增长7.5%的目标.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,报1,101.01点,距离3月16日触及的年内收盘峰值1,106.79点仅差0.5%,当时,欧洲央行向银行业系统注入1万亿欧元的资金.

Euro STOXX 50波动性指数.V2TX跌至三周低点,显示风险意愿稳步上升.

"市场已上涨了相当一段时间...题材没有变化,都是寄望于欧洲央行,美联储,中国央行-所有国家的央行推出刺激举措,"BNP Paribas Fortis Global Markets的研究部主管Philippe Gijsels表示.

"从现在起直至8月底,我不肯定股市每天都会上涨,但我认为市场基调更为强劲."

银行和商品类股等景气股领涨.渣打集团(STAN.L)继续从近期大跌中反弹,收高3.6%,美银美林将渣打集团投资评级由表现逊于大盘上调至中性.

英国富时100指数.FTSE小涨0.1%,报5,851.51点;德国股市DAX指数.GDAXI微跌0.02%,报6,964.99点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.54%,报3,456.71点.(完)

--编译 母红红;审校 李军

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