〔欧元债市〕德债呈拉锯走势,因不确定欧洲央行是否会采取行动

中国货币市场：月初资金价格回落流动性转松，公开市场持续回笼态势不改

路透上海3月2日 - 中国银行间市场周四流动性缓步改善，资金价格小幅回落，大行融 出较之前有所增多。交易员称，虽然央行公开市场连续六日净回笼，但随着月初资金面压力 减轻，场内机构轧平头寸难度好转，流动性呈现逐步转松势头。 上海一银行交易员称，“月初也该松吧，大行出的多，心态也轻松一些吧，但是还没松 到泛滥，大家平头寸倒是还蛮舒服的，价格也都下来了。” 她并介绍称，不过大行出资状况可以看出心态还是很谨慎，早上出资都会先衡量观望一 番，出资量都是一波一波的，不像以前会很轻松的融出大量头寸，可能对后市流动性还是不 太乐观。 央行公开市场周四进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期各100亿元 ，中标利率持平上次。据此计算，今日将净回笼700亿元，为连续第六日净回笼。 北京一券商交易员表示，非银类机构今天隔夜和七天在加权价格也都能借到，感觉跨过 月末流动性都会要转松一些；但是央行公开市场持续回笼，并不愿意过多投放，同时随着市 场对未来外围美联储加息等预期升温，在内外因素交织影响下，预计未来资金价格