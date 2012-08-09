〔欧元债市〕德债呈拉锯走势,因不确定欧洲央行是否会采取行动

* 欧洲央行计划的不确定性主导市场交易
* 德债尾盘跟随美国公债走低
路透伦敦8月9日电---德债周四呈拉锯走势,因不确定欧洲央行是否会重启购债计划,以及此举对压低西班牙和意大利借贷成本能发挥多大的功效,市场倍感不安,限制德债跌幅.
风险较高的欧元区二线国家债市本周初上扬,短期西班牙和意大利公债大涨,避险的德债遭抛售,因上周欧洲央行表示可能重启购债计划.
但德债周三反弹,交易商称,因投资者转而关注欧洲央行为采取行动设定的前提条件-即受困国家须先要求欧元区救助基金的帮助.这加大了在决策者采取行动前,意西两国债务危机恶化的风险.
另外,欧元区永久性救助基金欧洲稳定机制(ESM)仍需要德国宪法法院的批准.法院将于9月12日作出裁决.
德债期货FGBLc1回落19个跳动点,收报142.56,盘中该合约在平盘上下游走,并陷于宽幅为80个跳动点的区间内.
尾盘,德债跟随美国公债走低.美国稍后将标售30年期公债,拖累美国公债走低.
西班牙和意大利10年期公债收益率ES10YT=TWEBIT10YT=TWEB回落3-6个基点,分别报6.88%和5.84%.两国的两年期公债收益率过去两周回落近半,因欧洲央行承诺将干预债市,今日上扬,但仍低于4%的重要关口.(完)
--编译 母红;审校 李军
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