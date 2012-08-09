〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.825%,投标倍数为2.41

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透华盛顿8月9日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 2.825
中值 2.765
低值 2.700
价格/得标
价格 98.489469
高值得标比率 91.84%
投标倍数 2.41
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 16,000,007,700
总投标 38,500,815,700
竞争性投标得标 15,980,892,000
非竞争性投标得标 19,115,700
FED附加 0
初级市场交易商投标 26,655,000,000
初级市场交易商得标 8,886,824,000
直接投标 3,875,000,000
直接投标得标 1,229,000,000
间接投标 7,951,700,000
间接投标得标 5,865,068,000
发行细节
发行日 2012/08/15
到期日 2042/08/15
CUSIP码 912810QX9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 母红
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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