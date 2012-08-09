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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.825%,投标倍数为2.41

路透华盛顿8月9日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.825

中值 2.765

低值 2.700

价格/得标

价格 98.489469

高值得标比率 91.84%

投标倍数 2.41

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 16,000,007,700

总投标 38,500,815,700

竞争性投标得标 15,980,892,000

非竞争性投标得标 19,115,700

FED附加 0

初级市场交易商投标 26,655,000,000

初级市场交易商得标 8,886,824,000

直接投标 3,875,000,000

直接投标得标 1,229,000,000

间接投标 7,951,700,000

间接投标得标 5,865,068,000

发行细节

发行日 2012/08/15

到期日 2042/08/15

CUSIP码 912810QX9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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