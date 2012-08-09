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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 02:25 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加36.6亿美元--iMoneyNet

路透纽约8月9日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至8月7日的最近一周美国货币市场基金资产增加36.6亿美元,至2.534万亿(兆)美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少3.863亿美元,至2.260万亿美元;而免税货币市场基金资产增加41亿美元,至2,739.4亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率持平在0.03%.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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