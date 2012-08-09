〔纽约期市〕ICE可可期货升至九个月高位;糖和咖啡期货走低

路透纽约/伦敦8月9日电---可可期货周四收在九个月高位,并处于技术超买水平,受助于一波尾盘买盘以及对西非作物种植区天气状况的担忧.原糖期货连跌第八日,至六周低位,因巴西供应充裕.

阿拉比卡咖啡期货也跌至六周最低,因在50%费波纳奇技术回档位之下出现技术性买盘,而美元走强令市场承压.

ICE-12月可可期货CCc2收涨8美元,报每吨2,477美元,为次月合约自11月以来的最高结算价,盘中走势震荡.该合约的14日相对强弱指标升至70.8,交易商称,该指标今日稍早引发一波获利了结.

美国政府预报机构警告称,几乎可以肯定,之前担心的厄尔尼诺现象将在未来两个月出现,这可能使南美出现有利的耕作天气,但使亚非农户收成受创的机率增加.厄尔尼诺导致的降雨将影响亚非地区关键的作物收割.

英镑走软GBP=盘中重压美国可可市场.

伦敦次月可可期货LCCc2也走低,收跌3英镑,报每吨1,667英镑.

交易员密切关注科特迪瓦(象牙海岸)的暴力冲突.该国是可可主要生产国.

原糖期货延展跌势,触及六周新低,因最新数据预计巴西2012/13年产量增加.交易商称,在指标合约跌至61.8%费波纳奇技术回档位之下后,技术性卖盘加重市场压力.

ICE指标10月原糖期货SBc1下跌0.29美分,或1.4%,报每磅20.80美分,为6月26日以来最低结算价.

伦敦10月白糖期货LSUc1下挫7.70美元,或1.3%,报每吨581.50美元.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2下滑4.05美分,或2.4%,报每磅1.6645美元.指标12月合约KCZ2收挫3.65美分,或2.1%,报1.6955美元,为6月28日以来最低收位.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下跌9美元,或0.4%,报每吨2,168美元.(完)