〔纽约期市〕ICE可可期货升至九个月高位;糖和咖啡期货走低

香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
路透纽约/伦敦8月9日电---可可期货周四收在九个月高位,并处于技术超买水平,受助于一波尾盘买盘以及对西非作物种植区天气状况的担忧.原糖期货连跌第八日,至六周低位,因巴西供应充裕.
阿拉比卡咖啡期货也跌至六周最低,因在50%费波纳奇技术回档位之下出现技术性买盘,而美元走强令市场承压.
ICE-12月可可期货CCc2收涨8美元,报每吨2,477美元,为次月合约自11月以来的最高结算价,盘中走势震荡.该合约的14日相对强弱指标升至70.8,交易商称,该指标今日稍早引发一波获利了结.
美国政府预报机构警告称,几乎可以肯定,之前担心的厄尔尼诺现象将在未来两个月出现,这可能使南美出现有利的耕作天气,但使亚非农户收成受创的机率增加.厄尔尼诺导致的降雨将影响亚非地区关键的作物收割.
英镑走软GBP=盘中重压美国可可市场.
伦敦次月可可期货LCCc2也走低,收跌3英镑,报每吨1,667英镑.
交易员密切关注科特迪瓦(象牙海岸)的暴力冲突.该国是可可主要生产国.
原糖期货延展跌势,触及六周新低,因最新数据预计巴西2012/13年产量增加.交易商称,在指标合约跌至61.8%费波纳奇技术回档位之下后,技术性卖盘加重市场压力.
ICE指标10月原糖期货SBc1下跌0.29美分,或1.4%,报每磅20.80美分,为6月26日以来最低结算价.
伦敦10月白糖期货LSUc1下挫7.70美元,或1.3%,报每吨581.50美元.
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2下滑4.05美分,或2.4%,报每磅1.6645美元.指标12月合约KCZ2收挫3.65美分,或2.1%,报1.6955美元,为6月28日以来最低收位.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下跌9美元,或0.4%,报每吨2,168美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息