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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 06:09 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,市场关注美国农业部供需报告

路透8月9日电---美国小麦期货周四收高,交易商指因出现出口需求增长的迹象.

芝加哥期货交易所(CBOT)指标9月软红冬麦期货WU2触及7月31日以来最高水准9.19-1/2美元.

一轮空头回补亦提振了价格,因交易商在美国农业部周五早上公布月度供需报告前完成仓位调整.

美国农业部公布,一周小麦出口销售为665,300吨,高于450,000至550,000吨的预估区间.一周前小麦出口销售量为520,700吨.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高13-3/4美分,报每蒲式耳9.13美元.

今日小麦预估成交量为164,804口.(完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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