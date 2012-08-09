〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货攀升至纪录高位,市场静待农业部供需报告

香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
路透8月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四飙升至纪录高位,市场预期美国农业部周五将公布的8月供需报告将显示,玉米产量和期末库存较低,因美国作物种植带遭遇56年来最严重的旱灾.
CBOT新作12月合约跳升至8.29-3/4美元的纪录高位,因报告称美国玉米产量极低,且农业部将于周五公布供需报告.
一位农业气象学家周四称,美国中西部部分地区本周将迎来雨量不大的降雨,将使旱情得到些许缓解.
天气状况将有所改善,气温降低肯定会对作物的生长有帮助.但中西部多数地区的降雨不足以使作物生长状况出现明显改善.未来几周,作物的生长状况可能企稳,或轻微恶化,World Weather Inc.的气象学家And Karst表示.
气候专家的一份报告周四显示,过去一周,极度乾旱对美国主要玉米和大豆种植州爱荷华州的影响加倍.
德国商业银行将农产品从其大宗商品指数基金中剔除,之前有批评称,投机活动推高食品价格,导致部分贫困国家出现动荡局势.
9月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为64.
9月玉米合约CU2大涨7-1/2美分,结算价报8.18-1/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为354,885口.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息