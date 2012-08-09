〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货攀升至纪录高位,市场静待农业部供需报告

路透8月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四飙升至纪录高位,市场预期美国农业部周五将公布的8月供需报告将显示,玉米产量和期末库存较低,因美国作物种植带遭遇56年来最严重的旱灾.

CBOT新作12月合约跳升至8.29-3/4美元的纪录高位,因报告称美国玉米产量极低,且农业部将于周五公布供需报告.

一位农业气象学家周四称,美国中西部部分地区本周将迎来雨量不大的降雨,将使旱情得到些许缓解.

天气状况将有所改善,气温降低肯定会对作物的生长有帮助.但中西部多数地区的降雨不足以使作物生长状况出现明显改善.未来几周,作物的生长状况可能企稳,或轻微恶化,World Weather Inc.的气象学家And Karst表示.

气候专家的一份报告周四显示,过去一周,极度乾旱对美国主要玉米和大豆种植州爱荷华州的影响加倍.

德国商业银行将农产品从其大宗商品指数基金中剔除,之前有批评称,投机活动推高食品价格,导致部分贫困国家出现动荡局势.

9月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为64.

9月玉米合约CU2大涨7-1/2美分,结算价报8.18-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为354,885口.(完)

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