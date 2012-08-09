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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 04:09 BJT

〔标题新闻〕三菱UFJ金融集团对员工操纵LIBOR指控展开内部调查,预计将于本月报告调查结果

伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB3450]

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