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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 04:13 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数微跌0.08%,Nasdaq指数小涨0.25%

路透纽约8月9日电---美国股市周四收盘涨跌互现,标普500指数再次以微弱升幅延续涨势,连升第五日,在缺乏新刺激因素的情况下,对全球主要央行再推经济刺激举措的预期仍是推动市场的主要力量.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI小跌10.45点,或0.08%,至13,165.19点;标准普尔500指数.SPX微涨0.58点,或0.04%,至1,402.80点.Nasdaq指数.IXIC上扬7.39点,或0.25%,至3,018.64点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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