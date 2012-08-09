〔加拿大汇市〕加元/美元攀升至三个月新高,因加拿大央行总裁为升息辩护

香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
路透多伦多8月9日电---加元兑美元周四攀升至三个月新高,部分受助于加拿大央行总裁的讲话,加之市场全面上扬,因寄望于主要国央行将采取行动刺激经济.
加元/美元CAD=D4盘中触及5月4日以来最高0.9913加元,或1.0088美元,因加拿大央行总裁卡尼周三在伦敦接受BBC访问时为升息辩护,尽管他表示全球经济放缓对加拿大经济造成冲击.[ID:nSB1716492]
加元兑欧元EURCAD=攀升至1.2165加元,或0.8220欧元,兑英镑和日圆也触及数月高位.
加元/美元收报0.9920加元或1.0081美元,高于周三收位0.9946加元或1.0054美元.
全球股市持稳也支撑加元涨势.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息