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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 05:26 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元攀升至三个月新高,因加拿大央行总裁为升息辩护

路透多伦多8月9日电---加元兑美元周四攀升至三个月新高,部分受助于加拿大央行总裁的讲话,加之市场全面上扬,因寄望于主要国央行将采取行动刺激经济.

加元/美元CAD=D4盘中触及5月4日以来最高0.9913加元,或1.0088美元,因加拿大央行总裁卡尼周三在伦敦接受BBC访问时为升息辩护,尽管他表示全球经济放缓对加拿大经济造成冲击.[ID:nSB1716492]

加元兑欧元EURCAD=攀升至1.2165加元,或0.8220欧元,兑英镑和日圆也触及数月高位.

加元/美元收报0.9920加元或1.0081美元,高于周三收位0.9946加元或1.0054美元.

全球股市持稳也支撑加元涨势.(完)

--编译 母红;审校 李军

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