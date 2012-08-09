《综述》美国就业和贸易数据表现正面,为经济温和成长构成支撑

* 一周初请失业金人数意外减少6,000人

* 6月贸易逆差收窄至429.2美元,为一年半以来最低

* 油价抑制进口,出口触及纪录高位

* 数据暗示经济成长温和

路透华盛顿8月9日电---上周美国初请失业金人数意外减少,令人期望上月的就业增幅或在一定程度上持续并给美国经济予提振.

周四公布的其他数据亦表现正面,6月国际贸易逆差为一年半以来最小,因石油进口额大跌.

虽然贸易逆差收窄预示着,政府可能上修上月公布的第二季国内生产总值(GPD)初估值,但其影响被6月趸售(批发)库存的意外下降部分抵消.

劳工部表示,上周经季节调整的初请失业金人数减少6,000人,为36.1万人.分析师原预计为增加至37万人.[ID:nEAPA90DI5]