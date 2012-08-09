《综述》美国就业和贸易数据表现正面,为经济温和成长构成支撑

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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* 一周初请失业金人数意外减少6,000人
* 6月贸易逆差收窄至429.2美元,为一年半以来最低
* 油价抑制进口,出口触及纪录高位
* 数据暗示经济成长温和
路透华盛顿8月9日电---上周美国初请失业金人数意外减少,令人期望上月的就业增幅或在一定程度上持续并给美国经济予提振.
周四公布的其他数据亦表现正面,6月国际贸易逆差为一年半以来最小,因石油进口额大跌.
虽然贸易逆差收窄预示着,政府可能上修上月公布的第二季国内生产总值(GPD)初估值,但其影响被6月趸售(批发)库存的意外下降部分抵消.
劳工部表示,上周经季节调整的初请失业金人数减少6,000人,为36.1万人.分析师原预计为增加至37万人.[ID:nEAPA90DI5]
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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