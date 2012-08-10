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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 08:03 BJT

〔日本数据〕7月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌2.1%--央行

路透东京8月10日电---日本央行周五公布的数据显示,7月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌2.1%,较前月下跌0.4%.

路透调查预估中值为下滑1.6%.

下表为初值数据细目,单位为百分比,括号内数据为分析师预估中值,先前数据可能有所修正:

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7月 6月 5月 7月指数

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年变动率 -2.1 (-1.6) -1.4 -0.7 100.1

月变动率 -0.4 ( 0.0) -0.7 -0.5

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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