《美债周五展望》公债价格在30年期公债标售后小跌

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 上周初请失业金人数意外减少

* 美国贸易逆差为一年半最小

* 今日财政部标售了160亿美元30年期公债

路透纽约8月9日电---美国公债价格周四下滑,但收盘脱离日低,此前财政部标售了30年期公债,为本周公债标售划上句号.

美国财政部标售160亿美元30年期公债,得标利率为2.825%,认购倍数为2.41,低于7月标售时的2.70.

"有一些投资人一直在场外观望.在过去一周市场持续下滑."RBS Securities美国公债策略部门主管William O'Donnell说.

一些分析师表示,需求疲弱,同上月标售需求强劲形成反差,当时30年期公债标售得标利率创新低.但O'Donnell表示,需求可能部分因为许多交易商和投资人夏季度假而受损.

尽管在标售后30年期公债价格应声大跌一大点,但之后缩减跌幅,并一度在午后回升至平盘上方.

30年期公债US30YT=RR跌4/32,收益率报2.759%,周三尾盘报2.75%.

指标10年期公债US10YT=RR收益率报1.693%,高于周三标售240亿美元10年期公债的得标利率1.68%.目前该收益率处于逾两个月最高.

周三10年期公债标售得标利率为2009年8月来最低.

财政部还在周二标售了320亿美元三年期公债.

在数据显示上周美国初请失业金人数意外减少后,公债价格稍早已经下滑.另外显示美国6月贸易逆差为一年半最小的数据也令公债承压.

"本周初请失业金报告很不错,"纽约Jefferies & Co副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons表示,"美国贸易逆差缩窄,受出口增加带动,这对GDP有利."

数据安抚了担心美国经济复苏迟滞的投资人,令美国公债避险吸引力降低.

但交易商表示,对欧洲央行可能何时重启购买债券以帮助西班牙和意大利的不确定性犹存.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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