(重温稿)《综述》美国作物收成料将减少,给中印等国带来通胀风险

* 美国农业部供需报告可能推升粮食价格

* 农业部料将下调玉米和大豆产量预估

* 分析师预期收成面积将下修

* 欧洲作物出现问题,印度雨季降水量较小

路透芝加哥8月7日电---虽然欧元区债务危机威胁全球经济增长,但对于中国和印度这些既要压低通胀,还要刺激经济成长的国家来说,美国作物收成减少可能让这些国家备感头疼,因为粮食价格可能攀涨.

更糟的是,东欧乾旱天气挫伤俄罗斯和哈萨克斯坦等重要谷物出口国的收成前景,再加上印度雨季降雨量较低,这些麻烦可能会演变为决策者的重大挑战.

美国农业部周五将发布的供需报告,将提醒这些国家这个问题的严重性.供需报告主要内容是谷物出口大国--美国的收成预估.

"如果农业部的玉米和大豆预估远低于交易商预期,这对中国及其通胀率就会有负面影响,"RJ O'Brien资深谷物分析师Rich Feltes表示.

有充分理由值得担心.由于56年来最严重的旱情损伤作物,过去两个月里芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期约涨幅超过50%,大豆合约涨幅则接近30%.

美国农业部7月下调美国玉米产量预估12%,路透查访的分析师预计农业部周五将再度调降玉米产量预估15%至110.26亿蒲式耳.

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和(link.reuters.com/juf89s)

那将使美国的期末库存降至17年来最低,若是世界上其他地方的产量遭遇进一步冲击,将使美国难以招架.

分析师预期农业部也将调降美国大豆产量预估,自7月估计的30.50亿蒲式耳下调近8%,并预期大豆库存降至1.12亿蒲式耳,为1980年以来最低水准.

**肉价先降再升?**

阿根廷和巴西的作物受乾旱袭击而大面积毁损,使全球大豆供应遭受重创.

全球最大大豆进口国--中国将不乐见行业的预估成真.

直到最近,价格涨势还多半是由美国玉米和大豆产量不足所推动.

但目前欧洲的乾燥天气正使黑海地区的产量前景也趋于黯淡.

印度雨季降雨低于均值导致联合国粮农组织将2012年全球稻米产量预估下调780万吨,至7.245亿吨.

稻米和小麦产量均不足,加上玉米和大豆产量也有疑问,是2008年粮食危机的原因,当时粮食危机还引发约30国出现暴动.

"蛋价和禽肉价格将走高,之后牛奶、猪牛肉也会涨价."伊利诺大学香槟分校农业经济学教授Scott Irwin表示.

分析师指出,事实上猪牛肉价格短期内可能先下滑,因为饲料成本上涨使农场经营者和农户必须淘汰一些猪牛群.但等明年猪牛肉价格因此走高,消费者可能就会感受到冲击.

多位分析师表示,尽管美国农业部周五公布的单产和产出预估将会成为首要焦点,他们也将会密切注意玉米和大豆收成面积的数据,因有大量作物被旱灾所伤.

受到密切关注的作物分析师Michael Cordonnier预估,玉米收成面积将有8,300万英亩,较美国农业部7月预估8,890万亩少了近600万英亩;Cordonnier预期由于乾旱使得单产降低,农家将会废耕,转作青贮饲料的采收面积将较以往扩大.

**收成面积为焦点**

"周五最重要的数据将会是产出,第二重要数据则为'收成面积',"爱荷华州U.S. Commodities谷物分析师Dax Wedemeyer表示.

"因'收成面积'会让我们对于整体产出有着更好的概念."他补充道.

美国农业部7月将每英亩玉米单产预估调降20蒲式耳,降幅前所未见,使得收成面积数据受到密切关注,而部分分析师认为,周五公布的报告中,该数据将不会再次大幅下修,反而是有可能下调收成面积预估.

Wedemeyer等分析师预期美国农业部将调降用于生产乙醇、饲料及出口的玉米预估,因配合供应减少,调降需求预估.

若美国农业部的需求预估数据高于民间分析师看法,则市场可能会走高以降低买兴,按市场说法就是"需求定量配给"(demand rationing).

Trilateral Inc谷物分析师Robert Bresnahan表示,他认为市场的下一个重大波动将会是向下修正,可能会来到7美元水准.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货周一收在每蒲式耳8.05美元,11月大豆则是收在15.84-1/4美元.现货合约在7月20日分别创下8.28-3/4美元及17.77-3/4美元的历史新高.

"若我们得到一份偏多的报告,则将会上涨,但涨势将会败退,"他表示,称价格将会有技术性回档,同时也是因为南方开始收成.

"我们可能还会有一波涨势,但会迅速衰败."他补充道.(完)