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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 06:22 BJT

全球外汇市场8月10日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月9日(四)

2350 - 日本7月国内企业物价指数

8月10日(五)

0130 - 澳洲央行公布货币政策声明

0600 - 德国7月消费者物价指数(CPI)终值

0645 - 法国截止6月的预算收支

0645 - 法国6月经常帐

0645 - 法国6月工业生产

0800 - 意大利7月CPI终值

0830 - 英国7月生产者物价指数(PPI)

1230 - 美国7月进出口物价

1400 - 美国费城联邦储备银行季度调查

1430 - 美国8月3日一周ECRI领先指标

1800 - 美国7月联邦预算.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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